Об этом на брифинге заявила глава правительства Литвы Ингрид Шимоните . Министр подчеркнула, что Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

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"Поддержка будет продолжаться до тех пор, пока не будет победы"

Военная и гуманитарная поддержка Литвы продолжится. По словам премьер-министра Ингрид Шимоните, помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет победы.

В этот раз Литва передаст украинским защитникам теплую одежду на зимний период, а также беспилотники, чтобы приблизить общую победу. Кроме того, глава правительства также подготовила новый пакет помощи энергосектору Украины.

Речь идет об отопительных станциях, генераторах и других необходимых вещах для Украины. Дополнительная гуманитарная и финансовая помощь будут направлены на то, чтобы помочь внутренне перемещенным украинцам пережить зиму.

Об этом Ингрид Шимоните тоже рассказала во время брифинга. Поддержат Украину на сумму 2 миллиона евро .

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Вскоре в Украину из Литвы вернутся еще 2 гаубицы PzH2000

Член литовского Сейма Арвидас Анусаускас сообщил , что гаубицы PzH2000 из Украины, поступившие из Германии, находятся сейчас на ремонте в Литве. Скоро несколько из них смогут вернуться в Украину.

Вскоре на поле боя вернутся еще две гаубицы, а количество отремонтированных в Литве PzH2000 достигнет 6,

– отметил Анусаускас.

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Военная помощь Украине: последние новости

Великобритания вскоре пришлет Украине вертолеты Sea King . Кроме того, страна также пришлет дополнительно 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Люксембург передал Украине 6 БПЛА Primoco One 150 чешского производства. Заметим, что общий диапазон беспилотника достигает 2000 км.

В Украину едут боеприпасы для MARS, грузовики и пулеметы в рамках нового пакета помощи от Германии. Что еще входит в пакет, читайте здесь .

США выделили Украине дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды. Такое решение принял Джо Байден 23 ноября.

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