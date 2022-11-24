Литовцы не раз помогали Вооруженным Силам Украины. На 9-м месяце полномасштабной войны они продолжают собирать деньги для противодействия российской агрессии в Украине.

Читайте также Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS: что получат ВСУ

Литовцы это сделали! Мы завершили сбор средств и за 750 000 долларов купим для Украины 3 морских беспилотника,

– сообщил журналист Андрюс Тапинас.

Кстати, названия для дронов придумали очень иронические:

Peace Дец,

Peace Да,

Peace Дюк.

Танинас призвал российский флот в Черном море приготовиться, ведь беспилотники прилетят незаметно.

Кстати, он также опубликовал забавную картинку с названиями дронов.



Литовцы купят ВСУ 3 дрона / Фото Андрюса Тапинаса

Как Литва помогает Украине: последние новости

14 ноября правительство Литвы передало Украине 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами. Всего Вильнюс отправил в нашу страну уже 62 таких бронетранспортера.

Несколькими днями ранее литовские друзья передали украинцам 12 генераторов. Пока они готовятся передать еще больше.

В целом Литва находится на третьем месте среди стран, предоставивших Украине больше оружия.

Смотрите на тему – Литва собирала деньги на "подарок" для Путина: видео