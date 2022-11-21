В понедельник, 21 ноября, в Литве прошло заседание Совета государственной обороны, во время которого власти страны обсудили дальнейшую военную помощь Украине.

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Какую военную помощь обещает Литва

Литва решила усилить свою противовоздушную оборону после падения ракеты в Польше. Поэтому Вильнюс ускоряет закупку средств ПВО, а также не будет передавать Украине комплекс NASAMS.

Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение о том, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже,

– сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он также подчеркнул, что Литва будет продолжать поддерживать Украину финансово и в военном плане. Однако он не раскрыл детали будущих поставок.

По словам Анушаускаса, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецкого Panzerhaubitze 2000 года.

Как Литва помогает Украине

Напомним, что 14 ноября Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113. Приказом Вильнюс передал нашим военным уже 62 М113 разного назначения.

БТР М113 – главный гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих других стран мира. Это относительно легкая машина весом чуть больше 10 тонн.

Недавно литовцы собрали 250 тысяч долларов уже на второй морской дрон для Украины. И начали сбор на третий беспилотник.

Ранее литовцы приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов. Беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше голосов во время голосования.

Второй дрон называется "Yes to peace" или "PEACE Да".

Отмечают, что литовцы уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, который получит название "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

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