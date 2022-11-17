Соответствующую информацию сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас. По его данным, цена дрона 250 тысяч долларов.
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Что известно о покупке дрона
Это официально. Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов,
– заявил литовский журналист.
Андрюс Тапинас добавил, что за название дрона отдали 12 тысяч голосов всего за несколько часов. Потому назвали его "PEACE Дец".
Журналист также пожелал российскому черноморскому флоту мира и заверил, что идет финансирование еще одного беспилотника из Литвы. Однако деталей не уточнил.
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Что такое морской дрон
Иван Федоров рассказал, что морской дрон – уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью.
Также он включает в себя наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения, центр обработки данных и "несколько особых сюрпризов для наших врагов".
Коротко о литовском сборе для Украины
- 11 ноября литовский журналист Андрюс Тапинас заявил, что литовцы собрали более 200 тысяч долларов на беспилотников.
- Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что на платформе UNITED24 открылся сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Согласно плану должны собрать 100 беспилотников.
- Следует вспомнить, что к сбору решили присоединиться также в Литве. В это время они заявили, что уже передали 250 тысяч на покупку первого морского дрона.
- Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что к сбору присоединились мировые IТ-компании: Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Они также самостоятельно смогут выбрать название для дрона. Подробнее читайте по ссылке.
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