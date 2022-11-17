Соответствующую информацию сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас. По его данным, цена дрона 250 тысяч долларов.

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Что известно о покупке дрона

Это официально. Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов,

– заявил литовский журналист.

Андрюс Тапинас добавил, что за название дрона отдали 12 тысяч голосов всего за несколько часов. Потому назвали его "PEACE Дец".

Журналист также пожелал российскому черноморскому флоту мира и заверил, что идет финансирование еще одного беспилотника из Литвы. Однако деталей не уточнил.

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Что такое морской дрон



Также он включает в себя наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения, центр обработки данных и "несколько особых сюрпризов для наших врагов". Иван Федоров рассказал, что морской дрон – уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью.Также он включает в себя наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения, центр обработки данных и "несколько особых сюрпризов для наших врагов".

Обратите внимание! Каждый желающий может задонатить на дрон для Украины. Для этого следует перейти по ссылке.

Коротко о литовском сборе для Украины

11 ноября литовский журналист Андрюс Тапинас заявил, что литовцы собрали более 200 тысяч долларов на беспилотников.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что на платформе UNITED24 открылся сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Согласно плану должны собрать 100 беспилотников.

Следует вспомнить, что к сбору решили присоединиться также в Литве. В это время они заявили, что уже передали 250 тысяч на покупку первого морского дрона.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что к сбору присоединились мировые IТ-компании: Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Они также самостоятельно смогут выбрать название для дрона. Подробнее читайте по ссылке.

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