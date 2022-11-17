Відповідну інформацію повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас. За його даними, ціна дрона 250 тисяч доларів.

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Що відомо про купівлю дрона

Це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за 250 тисяч доларів,

– заявив литовський журналіст.

Андрюс Тапінас додав, що за назву дрона віддали 12 тисяч голосів лише за кілька годин. Тому назвали його "PEACE Дец".

Журналіст також побажав російському чорноморському флоту миру та запевнив, що триває фінансування ще одного безпілотника з Литви. Проте деталей не уточнив.

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Що відомо про морський дрон



Також він містить наземну автономну станцію управління, систему транспортування і зберігання, центр обробки даних та "декілька особливих сюрпризів для наших ворогів". Іван Федоров розповів, що це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною.Також він містить наземну автономну станцію управління, систему транспортування і зберігання, центр обробки даних та "декілька особливих сюрпризів для наших ворогів".

Зверніть увагу! Кожен охочий може задонатити на дрон для України. Для цього варто перейти за посиланням .

Коротко про литовський збір для України

11 листопада литовський журналіст Андрюс Тапінас заявив, що литовці зібрали понад 200 тисяч доларів на безпілотники.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що на платформі UNITED24 відкрився збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Згідно з планом, мають зібрати 100 безпілотників.

Варто пригадати, що до збору вирішили долучитися також в Литві. Саме тоді вони заявили, що вже передали 250 тисяч на купівлю першого морського дрону.

Окрім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав, що до збору приєдналися також світові ІТ-компанії: Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Вони також самостійно зможуть вибрати назву для дрона. Детальніше читайте за посиланням.

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