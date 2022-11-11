Литву та її народ можна назвати справжніми друзями України. Литовський медійник Андрюс Тапінас раніше допомогав збирати кошти на "Байрактари" для Збройних Сил, а тепер активно рекламує збір на морські безпілотники.

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Збір на морські дрони

Близько 13:00, 11 листопада президент України повідомив, що на платформі UNITED24 відкривається масштабний збір на морські дрони для України. Загалом планують зібрати 100 безпілотників. До збору вирішили долучитися також в Литві.

Президент України виступив з ініціативою зібрати армію зі 100 морських безпілотників для захисту українських міст і ударів по руських кораблях у Чорному морі. Литовці зробили подарунок для Путіна та приєдналися до цієї акції. Уже є 250 000, щоб купити перший такий дрон,

– написав Тапінас у твітері.

Зазначмо, що народ Литви матиме сам змогу обрати ім'я для дрона, кошти на який вони так швидко зібрали.

Зверніть увагу! Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав, що до збору приєдналися також світові ІТ-компанії: Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Вони зможуть самостійно обрати назву для дрона.

Окрім того, особисто ви можете задонатити на морські дрони за посилання.

Що таке флот морських дронів Завдяки цьому збору фактично має створитися флот з морських дронів на території України. Армія безпілотників має захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які експортують зерно для всього світу.

Джерело: Завдяки цьому збору фактично має створитися флот з морських дронів на території України. Армія безпілотників має захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які експортують зерно для всього світу.Джерело: Володимир Зеленський

Яка ситуація з ворожими дронами

Ще донедавна Росія атакувала міста України та критичну інфраструктуру дронами-камікадзе іранського виробництва, однак останнім часом окупанти перестали це робити.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що швидкість іранських БПЛА дорівнює швидкості автомобілів на дорозі, тому їх досить легко збити. Через це, власне, Росія перестала використовувати дрони.

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