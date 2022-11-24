Литовці не одноразово допомагали Збройним Силам України. На 9 місяці повномасштабної війни вони продовжують збирати гроші для протидії російській агресії в Україні.

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Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за 750 000 доларів купимо для України 3 морські безпілотники,
– повідомив журналіст Андрюс Тапінас.

До речі, назви для дронів придумали дуже іронічні:

  • Peace Дец,
  • Peace Да,
  • Peace Дюк.

Танінас закликав російський флот у Чорному морі приготуватися, адже безпілотники прилетять непомітно.

До речі, він також опублікував кумедну картинку з назвами дронів.


Литовці куплять ЗСУ 3 дрони / Фото Андрюса Тапінаса

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