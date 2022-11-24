Литовці не одноразово допомагали Збройним Силам України. На 9 місяці повномасштабної війни вони продовжують збирати гроші для протидії російській агресії в Україні.
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Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за 750 000 доларів купимо для України 3 морські безпілотники,
– повідомив журналіст Андрюс Тапінас.
До речі, назви для дронів придумали дуже іронічні:
- Peace Дец,
- Peace Да,
- Peace Дюк.
Танінас закликав російський флот у Чорному морі приготуватися, адже безпілотники прилетять непомітно.
До речі, він також опублікував кумедну картинку з назвами дронів.
Литовці куплять ЗСУ 3 дрони / Фото Андрюса Тапінаса
Як Литва допомагає Україні: останні новини
- 14 листопада уряд Литви передав Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами. Загалом Вільнюс відправив у нашу країну вже 62 таких бронетранспортери.
- За кілька днів до того литовські друзі передали українцям 12 генераторів. Наразі вони готуються передати ще більше.
- Загалом Литва перебуває на третьому місці серед країн, які надали Україні найбільше зброї.
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