Об этом говорится в документе на сайте Федерального правительства Германии. В частности, украинские защитники получат боеприпасы для РСЗО MARS II.

Интересно "Ястреб" заступает на дежурство: в ВСУ анонсировали прибытие ПВО Hawk

Германия предоставила Украине новый пакет помощи

В Федеральном правительстве Германии отметили, что страна вместе с союзниками и партнерами продолжает поддерживать украинских военных. В Украину едут:

боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в целом предоставили 8);

17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности – 39);

1 погрузчик (в общем – 4);

запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;

24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общем – 30);

10 датчиков защиты от дронов (в общем – 28);

20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;

116 полевых обогревателей.

Читайте также Немецкие Gepard в Украине все же будут с патронами: что придумал Берлин

Германия поможет Украине восстановить объекты энергетической инфраструктуры

В интервью ARD министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что ее страна будет продолжать оказывать Украине помощь из-за ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, говорится о:

поставках генераторов,

ремонте линий электропередач, магистральных водопроводов и газопроводов

Мы сделаем все возможное, чтобы Украина выстояла в этой войне,

– подчеркнула Шульце.

Актуально Ермак дал сигнал о грядущей военной кампании в Крыму, – Politico

Украина получает помощь от партнеров: коротко

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Силам обороны Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свое государство в изнурительных зимних условиях.

Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него, в частности, вошли новые системы ПВО Hawk 23, немецкие оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Мощную военную помощь Украине анонсировала и Испания. Речь идет о системах противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексах и ракетах.

Будет интересно – Шольц мощно размазал Россию за новые атаки: смотрите видео