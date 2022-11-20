Об этом говорится в документе на сайте Федерального правительства Германии. В частности, украинские защитники получат боеприпасы для РСЗО MARS II.

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Германия предоставила Украине новый пакет помощи

В Федеральном правительстве Германии отметили, что страна вместе с союзниками и партнерами продолжает поддерживать украинских военных. В Украину едут:

  • боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;
  • 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в целом предоставили 8);
  • 17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности – 39);
  • 1 погрузчик (в общем – 4);
  • запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;
  • 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общем – 30);
  • 10 датчиков защиты от дронов (в общем – 28);
  • 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;
  • 116 полевых обогревателей.

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Германия поможет Украине восстановить объекты энергетической инфраструктуры

В интервью ARD министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что ее страна будет продолжать оказывать Украине помощь из-за ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, говорится о:

  • поставках генераторов,
  • ремонте линий электропередач, магистральных водопроводов и газопроводов

Мы сделаем все возможное, чтобы Украина выстояла в этой войне,
– подчеркнула Шульце.

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Украина получает помощь от партнеров: коротко

  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Силам обороны Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свое государство в изнурительных зимних условиях.
  • Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.
  • Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него, в частности, вошли новые системы ПВО Hawk 23, немецкие оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
  • Мощную военную помощь Украине анонсировала и Испания. Речь идет о системах противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексах и ракетах.

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