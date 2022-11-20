Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, українські захисники отримають боєприпаси для РСЗВ MARS II.

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Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових. До України їдуть:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);

1 навантажувач (загалом – 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

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Німеччина допоможе Україні відновити об'єкти енергетичної інфраструктури

В інтерв'ю ARD міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що її країна продовжуватиме надавати Україні допомогу через удари російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про:

постачання генераторів,

ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.

Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні,

– наголосила Шульце.

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Україна отримує допомогу від партнерів: коротко

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Силам оборони України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою державу у виснажливих зимових умовах.

Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим.

Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Потужну військову допомогу Україні анонсувала й Іспанія. Мовиться про системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

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