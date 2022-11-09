Премьер-министр Риши Сунак с Йенсом Столтенбергом будут говорить о войне, которая продолжается в Украине. Более того, чиновники обсудят, как союзники могут поддержать мужественную оборону украинских военных.

Кстати США не оставят Украину, как Афганистан: американский политолог назвал причину

Какую помощь окажут

Сунак объявил, что Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь им защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.

Министр сказал, что НАТО является краеугольным камнем безопасности в мире. Поскольку война в Украине продолжается, другие страны не должны воспринимать мир дома как должное.

Мне приятно, что комплект, подаренный Великобританией, будет сохранять тепло и безопасность Вооруженных Сил Украины, когда они столкнутся с опасной зимой, борясь за свою страну,

– сказал Сунак.

Премьер объявил, что Великобритания направит еще 12 000 спальных комплектов и 150 палаток с подогревом, чтобы помочь украинским войскам пережить зиму.

До середины декабря Соединенное Королевство должно предоставить более 25 000 комплектов одежды для экстремальных холодов, чтобы войска могли действовать и выживать во время низких температур в Украине.

Комплекты для экстремальных холодов являются дополнением более 7000 комплектов для нормальной холодной погоды, которые раздают новобранцам во время операции "Интерфлекс".

Столтенберг побывает на обучении украинских бойцов

Генеральный секретарь посетит украинские войска в армейском лагере Лидд в рамках операции "Интерфлекс".

Заметим! "Интерфлекс" – программа подготовки Вооруженных сил Украины, начатая Великобританией. Военные инструкторы Великобритании проверяют новобранцев, чтобы убедиться, что они готовы к передовой.

Напомним, что украинских военных в Британии учат около 70 норвежских инструкторов. Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию Вооруженных сил.

Партнеры продолжают поставлять военную помощь в Украину

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Советник по безопасности США Джейк Салливан 4 ноября с визитом посетил Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.

Достойно внимания – Юнус предположил, уменьшит ли США поддержку Украины после выборов: смотрите видео