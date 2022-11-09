Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, американские политики и администрации президентов лет 20 спекулировали на тезисе о конфликте в Афганистане. Так же они сейчас используют войну в Украине, чтобы выиграть определенные политические баллы.
К теме Могут ли США прекратить помощь Украине после победы Республиканской партии
Украина – не Афганистан
Юнус подчеркивает, что ситуацию с Афганистаном вообще некорректно сравнивать с Украиной. Военное поражение Киева может обернуться миру настоящим бедствием.
Другое дело – вы не Афганистан. Ни в политическом, ни в географическом смыслах. Сегодня из Афганистана можно было бы выйти, а из Украины это невозможно. Будет утрата всего того, что называется коллективное Запад, ЕС, НАТО. Путин 20 лет долбил, чтобы расшатать это все. А ваша война – рубикон,
– считает Юнус.
Он отмечает – здесь ничьей не будет. Только победа или поражение. Западу важно сдержать Россию, ведь потом она вполне может пойти дальше в Европу.
Но европейцам нужно стойко сопротивляться россиянам. Юнус не понял движение Литвы, которая сначала ввела транспортную блокаду через свою территорию в Калининград. А потом отошла. Это было неправильное решение.
Юнус предположил, уменьшат ли США поддержку Украины после выборов: смотрите видео
Напомним, в течение 8 ноября в Соединенных Штатах проходили выборы в две палаты парламента. Социологи демонстрировали, что демократы могут потерять большинство в Сенате. Из-за этого есть опасения, что Украина может потерять поддержку от США.
Сейчас подсчет голосов продолжается. Все, что нужно знать о промежуточных выборах в Сенат – смотрите по ссылке.