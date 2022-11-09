Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, американські політики та адміністрації президентів років 20 спекулювали на тезі про конфлікт в Афганістані. Так само вони зараз використовують війну в Україні, щоб виграти певні політичні бали.

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Україна – не Афганістан

Юнус підкреслює, що ситуацію з Афганістаном взагалі некоректно порівнювати з Україною. Військова поразка Києва може обернутися для світу справжнім лихом.

Інша справа – ви не Афганістан. Ні в політичному, ні в географічному сенсах. Сьогодні з Афганістану можна було б вийти, а з України це вже неможливо. Буде втрата всього того, що називається колективний Захід, ЄС, НАТО. Путін 20 років довбав, щоб розхитати це все. А ваша війна – рубікон, – вважає Юнус.

Він наголошує – тут нічиєї не буде. Лише перемога або поразка. Заходу важливо стримати Росію, адже потім вона цілком може піти далі в Європу.

Але європейцям потрібно стійко опиратися росіянам. Юнус не зрозумів рух Литви, яка спершу ввела транспортну блокаду через свою територію до Калінінграда. А потім відступила. Це було неправильне рішення.

Юнус припустив, чи зменшить США підтримку України після виборів: дивіться відео

Нагадаємо, упродовж 8 листопада в Сполучених Штатах відбувалися вибори до двох палат парламенту. Соціологи демонстрували, що демократи можуть втратити більшість у Сенаті. Через це є побоювання, що Україна може втратити підтримку від США.

Зараз підрахунок голосів триває. Все, що потрібно знати про проміжні вибори до Сенату – дивіться за посиланням.