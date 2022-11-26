Про це на брифінгу заявила глава уряду Литви Інгрід Шимоніте. Міністерка підкреслила, що Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за свободу всієї Європи.
Читайте також Литва не передаватиме Україні комплекси NASAMS: що натомість отримають ЗСУ
"Підтримка продовжуватиметься, допоки не буде перемоги"
Військова та гуманітарна підтримка Литви продовжиться. За словами прем'єр-міністерки Інгрід Шимоніте, допомога Україні триватиме доти, допоки не буде перемоги.
Цього разу, Литва передасть українським захисникам теплий одяг на зимовий період, а також безпілотники, аби наблизити спільну перемогу. Крім того, глава уряду також підготувала новий пакет допомоги енергосектору України.
Мовиться про опалювальні станції, генератори й інші необхідні речі для України. Додаткова гуманітарна і фінансова допомога будуть націлені на те, щоб допомогти внутрішньо переміщеним українцям пережити зиму.
Про це Інгрід Шимоніте теж розповіла під час брифінгу. Підтримають Україну на суму 2 мільйони євро.
Зверніть увагу Литовці зібрали аж 750 тисяч доларів на ударні морські дрони для України
Невдовзі в Україну з Литви повернуться ще 2 гаубиці PzH2000
Член литовського Сейму Арвідас Анусаускас повідомив, що Гаубиці PzH2000 з України, які надійшли з Німеччини, перебувають зараз на ремонті в Литві. Скоро декілька з них зможуть повернутися назад в Україну.
Незабаром на поле бою повернуться ще дві гаубиці, а кількість відремонтованих у Литві PzH2000 досягне 6,
– зазначив Анусаускас.
До теми Так само важливо, як зброя: що обіцяє надати братня Литва
Військова допомога Україні: останні новини
- Велика Британія невдовзі надішле Україні гелікоптери Sea King. Крім того, країна також надішле додатково 10 тисяч артилерійських снарядів.
- Люксембург передав Україні 6 БпЛА Primoco One 150 чеського виробництва. Зауважимо, що загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.
- До України їдуть боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети у рамках нового пакету допомоги від Німеччини. Що ще входить до пакета, читайте тут.
- США виділили Україні додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби. Таке рішення прийняв Джо Байден 23 листопада.
Цікаво – Євросоюз підготував потужну військову допомогу Україні: дивіться відео