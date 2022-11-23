Відповідне доручення президент США Джо Байден дав сьогодні, 23 листопада, держсекретарю Ентоні Блінкену.

Увага США надають додаткові 4,5 мільярда доларів для України: куди підуть кошти

Зазначають, що додаткові 400 мільйонів доларів спрямують на оборонні потреби України.



Байден доручив надати Україні 400 мільйонів доларів / Скриншот Білий Дім

На виділення допомоги уже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував союзникам за підтримку.

Ще 400 мільйонів на військову допомогу для України від США. Президент США Джо Байден доручив виділити таку суму,

– зазначив Андрій Єрмак.

Керівник ОП додав, що кращою відповіддю на терор ворога є сила.Тож, "військова допомога для України – це саме та сила, яка дозволить нам виграти війну".

Зверніть увагу! Вчора, 22 листопада, стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.

Яку допомогу Україна отримала від світу

Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113. Від початку вторгнення Вільнюс передав нашим військовим вже 62 М113 різного призначення.

Від Італії Україна отримала: важку далекобійну артилерію; САУ; гусеничні машини M113; ракетні комплекси; снаряди різного калібру.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Силам оборони України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою державу у виснажливих зимових умовах.

Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим.

США нададуть потужну допомогу Україні: відео