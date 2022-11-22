Про це повідомила міністерка фінансів Джанет Йеллен. За її словами, крім надання економічної підтримки, уряд США продовжуватиме використовувати всі інструменти, включаючи "історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна".

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Куди підуть гроші

Йеллен зазначила, що кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями. Вони допоможуть Україні зміцнити економічну стабільність та підтримки основні державні послуги.

Зокрема, включаючи заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальну допомогу для людей похилого віку та вразливий. Включно з цими виплатами, пряма бюджетна підтримка України з боку США сягне 13 мільярдів доларів грантових коштів.

За словами Йеллен, США заохочують інших партнерів збільшувати та прискорювати надання допомоги Україні.

Яку допомогу від світу Україна вже отримала

14 листопада Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113. Загадом Вільнюс передав нашим військовим вже 62 М113 різного призначення.

На початку листопада міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що від Італії Україна отримала: важку далекобійну артилерію; САУ; гусеничні машини M113; ракетні комплекси; снаряди різного калібру.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Силам оборони України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою державу у виснажливих зимових умовах.

Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим

Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

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