Об этом в четверг заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Интересно Сколько будет продолжаться восстановление энергосистемы: объяснение эксперта
Украина получит энергооборудование
По словам премьер-министра, Украина уже в ближайшее время может рассчитывать на новую помощь. Удары по энергетической инфраструктуре Литва воспринимает столь же серьезно, как и противостояние на фронте.
Каждый день мы ищем, что еще мы можем передать энергосистеме Украины, потому что я думаю, что это сейчас столь же важно, как и оружие. Они пытаются сделать жизнь людей невыносимой. Конечно, это намеренная российская тактика, мы ищем все, что можно отдать, как и в случае с вооружением,
– заявила Ингрида Шимоните журналистам в Сейме в четверг
В настоящее время Литва уже оказала помощь в размере 3 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами. В ближайшее время будет предоставлена помощь еще на 2 миллиона евро.
Мы постоянно проверяем эти потребности, наши компании уже направили необходимую поддержку,
– заявила министерша
С начала полномасштабной войны в Украине литовские энергетические компании передали 12 генераторов разной мощности, более 130 тонн топлива, 550 тонн пены для тушения пожаров. В скором времени будет предоставлено еще 250 трансформаторов и 160 генераторов.
Сколько генераторов завезли в Украину
- В ноябре этого года в Украину завезли 136 тысяч единиц разного типа генераторов на сумму почти 88 миллионов долларов.
- За месяц спрос на генераторы в Украине вырос в 10 раз против аналогичного периода год назад. В результате на них поднялись цены.
- Из-за задействования генераторов в течение последней недели сети АЗС фиксируют рост спроса на горючее.