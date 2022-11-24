В "Укрэнерго" объяснили, почему долго возобновляют электроснабжение после последней атаки. Все потому, что целью России ракет стали объекты генерации. Это привело к системной аварии и массовым обесточиванием потребителей Украины.
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Кроме того, обстрелы повлекли за собой остановку атомных электростанций. Однако к вечеру 24 ноября дефицит в энергосистеме Украины должен уменьшиться.
Сколько будет продолжаться восстановление после последней атаки России
Как рассказывает 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, сказать точно, сколько это продлится – тяжело.
Нужно понять, что атаки будут еще сложнее. Соответственно, восстановление потребует все больше и больше времени. Трудно пока назвать, сколько времени потребуется для восстановления. На сегодняшний день, как мы видим, частичное восстановление происходит в среднем около суток.
Но стабилизационные отключения света будут в дальнейшем работать. Они могут быть еще более частыми, ведь нам придется постоянно ограничивать потребление электроэнергии в отдельных регионах, где ситуация со светом критическая и где люди потребляют большое количество энергии, которую наша энергосистема не может пропустить.
Проблемы с электроэнергией и дальше будут продолжаться. У нас будут аварийные и плановые отключения. И это все будет продолжаться не менее полугода,
– уверяет Попенко.
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Как подготовиться к перебоям со светом и водой
- Запастись высококалорийными запасами продуктов и воды, в случае отключения света;
- Не забывать о павербанках;
- А если их нет, то использовать альтернативу: можно заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;
Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала