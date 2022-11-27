Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Раніше повідомлялось про те, що у США розкрили суму допомоги, яку надали Україні.

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Таємна допомога Україні

Киричевський розповів, що влітку на Донбасі був такий епізод, що наші бійці були вимушені кинути танк Т-72, який вийшов з ладу, і треба було рятувати танкістів. На тому танкові стояло декілька маркувань, нібито він узятий з болгарських складів, а ремонтували його на чеському заводі, тож як він потрапив в Україну взагалі третя історія. Також улітку був епізод, коли Бен Уоллес пообіцяв 50 тисяч снарядів радянського калібру.

Це тоді виглядало дивно, втім британці могли взяти ці снаряди на пакистанській фабриці. У Пакистані є фабрика по виробництву снарядів, які в 50-х роках будували британці. Ось пройшло 70 років і британці прийшли повертати боржок, і потім літаками привезли нам 50 тисяч пострілів до гаубиць Д-30,

– зазначив військовий експерт Defence Express.

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Допомога від інших країн

Він продовжив, що серед нещодавніх прикладів – це передача Люксембургом Україні 6 БпЛА чеського виробництва. Крім того, Люксембург устиг нам дати 600 "олівців" до "Граду" й аж 12 тисяч пострілів до РПГ-7. Хоча здавалось би, де Люксембург і де східна Європа з радянським озброєнням.

"Тому, зрештою, та ж Болгарія до недавніх пір нам нічого офіційно не надавала, однак звідкись гармати МТ-12 "Рапіра" з болгарськими клеймами взялись. І снаряди з болгарським маркуванням теж узялись", – зауважив Киричевський.

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