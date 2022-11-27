Донедавна Олафа Шольца критикували за м'яку позицію щодо дій Росії та недостатню підтримку нашої держави у цій війні. Однак риторика очільника уряду ФРН суттєво змінилася – він уже прямо заявляє, що терор проти населення України має припинитися, а російські війська очікує фіаско.

Читайте також Путін – вже відпрацьований матеріал для західних лідерів і свого оточення, – Піонтковський

Малоймовірно, що Росія переможе

У суботу, 26 листопада, відбулась конференція Соціал-демократичної партії Німеччини в місті Котбусі, що на Сході Німеччині. На ній виступив канцлер Шольц, який озвучив приємний для українців прогноз.

Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її,

– сказав він.

Свої слова він обґрунтував тим, що Німеччина надає нашій державі фінансову, гуманітарну, збройну та інші види підтримки. Власне, це має допомогти Збройним Силам вигнати окупантів з українських територій.

Зверніть увагу! Попри підтримку, Україна все ще не отримала від Берліна системи протиповітряної оборони Patriot. Зазначмо, що їх Шольц планував передати Польщі, однак тепер вагається.

Варто готуватися до ескалації війни

Нагадаємо, нещодавно Олаф Шольц також заявив, що слід готуватися до ескалації російсько-української війни. Про це він сказав під час конференції у столиці Німеччини 22 листопада. За його словами, Росія може поглибити конфлікт через поразки на полі бою.

Читайте також Нічого б такого не сталося без війни Росії проти України, – Шольц про падіння ракет у Польщі

Водночас колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник переконаний, що канцлеру не слід просто звертатися до Путіна зі закликами до миру. На його думку, з Кремлем потрібно говорити лише з позиції сили, а Путіну поставити ультиматум, – це допоможе принести мир у Європу та, вочевидь, уникнути ескалації.

Варте уваги – як Німеччина змінює риторику у правильну сторону: дивіться відео