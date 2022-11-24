Про це повідомив голова пресслужби німецького уряду Штеффен Хебештрайт. До речі, раніше Шольц закликав готуватись до ескалації війни в Україні.
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Шольц звернувся до Путіна
Як стало відомо, Шольц звернувся до російського диктатора під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.
Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено,
– заявив канцлер Німеччини.
Канцлер Німеччини вже звертався до Путіна
Канцлер Німеччини заявляв, що жодна країна для іншої – це не сусідній задній двір.
"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", – казав Шольц.
Також німецький політик наголосив, що ніхто не має права забирати собі чужу територію.
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