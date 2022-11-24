Про це повідомив голова пресслужби німецького уряду Штеффен Хебештрайт. До речі, раніше Шольц закликав готуватись до ескалації війни в Україні.

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Шольц звернувся до Путіна

Як стало відомо, Шольц звернувся до російського диктатора під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.

Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено,

– заявив канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини вже звертався до Путіна

Канцлер Німеччини заявляв, що жодна країна для іншої – це не сусідній задній двір.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", – казав Шольц.

Також німецький політик наголосив, що ніхто не має права забирати собі чужу територію.

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