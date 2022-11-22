Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Про це він сказав під час конференції в Берліні 22 листопада.

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У чому причина

Шольц переконаний, що країна-агресорка може спричинити ескалацію війни через свої невдачі на фронті.

Зважаючи на розвиток війни й видимих ​​і зростаючих невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації,

– заявив Шольц.

Німеччина готується до планових відключень світла

Ситуація з електроенергією у Німеччині є складною. Очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер заявив про те, що відключення електроенергії в країні є дуже ймовірними.

За словами посадовця, у Німеччині зможуть траплятися й блекаути. І мовиться не лише про вимкнення світла за умов нестачі електроенергії, але й про безпеку та надійність електропостачання, які допоможуть підтримати відключення.

Тіслер прогнозує, що ризик відключень дуже зросте на початку 2023 року. Але він переконаний, що Німеччина впорається з цими викликами.

Крім цього, до планових відключень електроенергії готуються й у Франції.

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