Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Об этом он сказал на конференции в Берлине 22 ноября.

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В чем причина

Шольц убежден, что страна-агрессор может повлечь за собой эскалацию войны из-за своих неудач на фронте.

Учитывая развитие войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации,

– заявил Шольц.

Германия готовится к плановым отключениям света

Ситуация с электроэнергией в Германии сложная. Глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф Ральф Тислер заявил о том, что отключения электроэнергии в стране очень вероятны.

По словам чиновника, в Германии смогут случаться и блэкауты. И речь не только об отключении света при нехватке электроэнергии, но и о безопасности и надежности электроснабжения, которые помогут поддержать отключение.

Тислер прогнозирует, что риск отключений сильно возрастет в начале 2023 года. Но он уверен, что Германия справится с этими вызовами.

Кроме того, к плановым отключениям электроэнергии готовятся и во Франции.

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