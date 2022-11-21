Во Франции и Германии общая проблема, однако некоторые вопросы отличаются. К примеру, Париж не успевает с графиками перезапусков АЭС. В то же время в Германии есть ощутимая нехватка электроэнергии.

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Франция не успевает перезапустить энергоблоки

Во Франции планировали перезапуск четверти энергоблоков атомных электростанций до середины декабря, однако пока есть серьезное отставание от планов. Поэтому возрастают риски дефицита электроэнергии в январе следующего года. На данный момент 25 из 56 энергоблоков французских АЭС не работают, что приводит к росту стоимости электроэнергии.

Для перезапуска энергоблоков Франция привлекла специалистов из США и Канады. Они должны помочь устранить трещины на энергоблоках. Однако из-за отставания в графиках ремонта премьер-министр страны Элизабет Борн отметила, что следует быть готовыми к разным сценариям, в частности к целенаправленным отключениям электроэнергии этой зимой.

На фоне угрозы нехватки ядерного топлива для АЭС Франция работает над повышением лимитов производства электроэнергии на ВЭС и ГЭС. Правительство страны также намерено поощрять бизнес использовать резервные батареи и дизельные генераторы. В то же время для предотвращения ущерба экономике и беспорядкам администрация президента Эммануэля Макрона выделила 100 миллионов евро для помощи предприятиям, потребителям и государственным органам справиться с ростом цен на электроэнергию, природный газ и бензин в течение следующего года.

В Германии ситуация тоже напряженная

Ситуация с электроэнергией в Германии также сложна. Глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф Ральф Тислер в интервью изданию Welt заявил, однако, что отключения электроэнергии в стране очень вероятны.

Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты,

– заявил Тислер.

По словам чиновника, говорится не только об выключении света при нехватке электроэнергии, но и о безопасности и надежности электроснабжения, которую помогут поддержать отключение.

Тислер прогнозирует, что риск отключений существенно вырастет в начале 2023 года. Однако, по мнению чиновника, Германия справится с этими вызовами и уже видно, что люди приспосабливаются к новым условиям.

Россия повлекла за собой энергетический кризис

Первоочередной причиной энергетического кризиса в Европе Россия. Годами европейские лидеры углубляли зависимость своих стран от российских энергоносителей – газа, нефти и угля. С началом полномасштабного вторжения в Украину, осужденного Европой, энергоносители стали оружием в руках Кремля и элементом шантажа.

На фоне этого в ЕС решили сократить зависимость от российских энергоресурсов, однако этот переход вызвал энергетический кризис. Из-за этого растет спрос на электроэнергию.

Кроме того, энергетический потенциал Украины позволил бы помочь Европе со снабжением электроэнергией, в частности украинское правительство начало подготовку электроснабжения с Хмельницкой АЭС в Польшу. Однако массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре наносят серьезный ущерб и создают проблемы с экспортом электроэнергии.

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