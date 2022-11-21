У Франції та Німеччини спільна проблема, однак певні питання різняться. Наприклад, Париж не встигає з графіками перезапусків АЕС. Водночас у Німеччині є відчутна нестача електроенергії.

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Франція не встигає перезапустити енергоблоки

У Франції планували перезапуск чверті енергоблоків атомних електростанцій до середини грудня, однак поки що є серйозне відставання від планів. Через це зростають ризики дефіциту електроенергії у січні наступного року. Станом на зараз 25 з 56 енергоблоків французьких АЕС не працюють, що призводить до зростання вартості електроенергії.

Для перезапуску енергоблоків Франція залучила спеціалістів зі США та Канади. Вони мають допомогти усунути тріщини на енергоблоках. Однак через відставання у графіках ремонту прем'єр-міністерка країни Елізабет Борн зазначила, що варто бути готовими до різних сценаріїв, зокрема до цілеспрямованих відключень електроенергії цієї зими.

На тлі загрози нестачі ядерного палива для АЕС, Франція працює над підвищенням лімітів виробництва електроенергії на ВЕС та ГЕС. Уряд країни також планує заохочувати бізнес використовувати резервні батареї та дизельні генератори. Водночас для запобігання шкоди економіці та заворушенням, адміністрація президента Еммануеля Макрона виділила 100 мільйонів євро для допомоги підприємствам, споживачам і державним органам впоратися зі зростанням цін на електроенергію, природний газ і бензин протягом наступного року.

У Німеччині ситуація також напружена

Ситуація з електроенергією у Німеччині також є складною. Очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер в інтерв'ю виданню Welt заявив проте, що відключення електроенергії в країні є дуже ймовірними.

Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути,

– заявив Тіслер.

За словами посадовця, мовиться не тільки про вимкнення світла за умов нестачі електроенергії, але й про безпеку та надійність електропостачання, яку допоможуть підтримати відключення.

Тіслер прогнозує, що ризик відключень суттєво зросте на початку 2023 року. Однак, на думку чиновника, Німеччина впорається з цими викликами і вже видно, що люди пристосовуються до нових умов.

Росія спричинила енергетичну кризу

Першочерговою причиною енергетичної кризи в Європі є Росія. Протягом років європейські лідери поглиблювали залежність своїх країн від російських енергоносіїв – газу, нафти та вугілля. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, яке засудила Європа, енергоносії стали зброєю у руках Кремля та елементом шантажу.

На тлі цього у ЄС вирішили скоротити залежність від російських енергоресурсів, однак цей перехід спричинив енергетичну кризу. Через це зростає попит на електроенергію.

Крім того, енергетичний потенціал України дозволив би допомогти Європі з постачанням електроенергії, зокрема український уряд почав підготовку електропостачання з Хмельницької АЕС до Польщі. Однак масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі завдають серйозних збитків та створюють проблеми з експортом електроенергії.

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