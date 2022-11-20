Про це написав гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко. Він зазначив, що 19 та 20 листопада діяли мінімальні обмеження енергосистеми.

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"Залучені мінімальні обмеження, тобто відключали десь по 1 – 2 рази замість чотирьох. І це добре. Та на вихідних споживання завжди менше. І поки що це не означає, що відключень стане менше", – зазначив Коваленко.

Як можуть скоротитися відключення

За словами Коваленка, чотиригодинних слотів вистачає для стабілізації енергосистеми. Наразі цього вистачає, щоб ремонтувати пошкоджені об'єкти. Однак все залежить від того, чи будуть нові обстріли.

Якщо атак на енергомережу не буде, дефіцит потужності рівномірно розподілять по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але потроху. Зокрема, в Київській області відключення скоротяться приблизно вдвічі, а в групах графіків відключатимуть лише певні черги, – розповів Коваленко.

Проте він наголосив – таких умов зараз немає і графіки відключень чинні. Якщо мережа буде ушкоджена чи зруйнована, то почнуться не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені.

"Про повне відключення системи, або блекаут с понеділка на 10 днів без світла у Києві мова не йде при поточній ситуації. Прошу дати ще трохи часу на ремонт мереж нашим енергетикам. Тому утеплюйтеся і намагайтеся не користуватися обігрівачами надміру", – додав Коваленко.

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Відключень вистачає для стабілізації

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону розповів, що потрібно мати запаси води, заряджені павербенки, щоб комфортніше пережити відключення світла. За його словами, відключення на 4 години – це плановий стандартний проміжок і його тривалість не планують збільшувати.

"Поки нам вистачає цих проміжків. Вони зменшуються, коли нам потрібно менше обмежувати споживачів", – сказав Кудрицький.

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