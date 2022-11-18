У найбільш постраждалих регіонах країни світла може не бути по 12-14 годин на добу. При цьому, у деяких районах відключень електроенергії може не бути. Чому так відбувається, дізнавались журналісти 24 каналу.

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