В наиболее пострадавших регионах страны света может быть не по 12-14 часов в сутки. При этом в некоторых районах отключений электроэнергии может не быть. Почему так происходит, узнавали журналисты 24 канала.

Актуально "Будем умирать от холода": в сети показали, как Россия довела оккупированный Донецк до катастрофы