В наиболее пострадавших регионах страны света может быть не по 12-14 часов в сутки. При этом в некоторых районах отключений электроэнергии может не быть. Почему так происходит, узнавали журналисты 24 канала.
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Неравномерные отключения в разных городах и районах – это не вопрос справедливости. Так происходит из-за того, что разные дома, даже рядом, могут иметь разные источники питания.
Олег Попенко
Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг
Из-за особенностей построения энергосистемы, которые закладывались еще 40-50 лет назад, некоторые дома подключены к сети, которая объединена с критической инфраструктурой, а некоторые нет. При строительстве кому-то дали разрешение на подключение, а кому-то нет. Поэтому в некоторых районах может вообще не быть отключений света.
Команду на аварийные отключения электроэнергии, используемые для стабилизации, дает диспетчер. То есть их невозможно спланировать или предусмотреть заранее.
У нас есть 15 минут на выполнение команды диспетчера. Иногда это одна очередь, иногда несколько в разном порядке, иногда почти все – все зависит от состояния энергосистемы на тот час, от того, какую большую нагрузку нужно снять. Поэтому при этом вывести какую-то закономерность или определить четкие часы у нас нет возможности,
– объясняют в "Укрэнерго" В каких регионах ситуация самая сложная
Во время последней ракетной атаки 15 ноября Россия нанесла очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева, Львова, Харькова, Ровно, Кропивницкого, Житомира и Хмельнитчины. Однако самая плохая ситуация с отключениями в тех областях, которые постоянно подвергаются обстрелам. К примеру, в постоянно обстреливающем Харькове кое-где 12-14 часов нет света.
После попадания многие регионы западной Украины остались без света. Но в центральной Украине отключения происходят гораздо чаще, чем на западной. Опять же это не вопрос того, почему в Киеве нет света, а в Хмельницком есть. Это происходит потому, что так годами была выстроена наша энергосистема,
– объясняет Олег Попенко Будет ли увеличиваться продолжительность отключений Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны 15 ноября была самой большой из всех шести. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что уменьшить объем отключений пока нельзя. В случае ухудшения ситуации они могут продолжаться на днях. Аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин сказал, что до конца недели отключения будут аварийными, но если удастся починить энергоинфраструктуру, то уже через одну-две недели украинцев могут перевести на плановые отключения, а не аварийные.