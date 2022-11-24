Об этом сообщил глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Кстати, ранее Шольц призвал готовиться к эскалации войны в Украине.
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Шольц обратился к Путину
Как стало известно, Шольц обратился к российскому диктатору во время брифинга с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.
Бомбовый террор против мирного населения Украины должен быть немедленно прекращен,
– заявил канцлер Германии.
Канцлер Германии уже обращался к Путину
Канцлер Германии заявлял, что ни одна страна для другой – это не соседний задний двор.
"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по поводу Украины", – говорил Шольц.
Также немецкий политик подчеркнул, что никто не имеет права забирать чужую территорию.
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