Соответствующее заявление канцлер Германии озвучил 19 ноября. Шольц призвал Путина освободить путь к переговорам о мире.

Заметьте Шольц изменил отношение к Путину: в Германии опровергли скандальное заявление Эрдогана

Что Шольц сказал Путину

Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины,

– заявил Олаф Шольц.

Также немецкий политик добавил, что никто не имеет права забирать чужую территорию.

Комментируя падение ракет на территорию Польши, Шольц заявлял о том, что этого бы не произошло, если бы Россия не начала войну против Украины. Также канцлер Германии говорил, что:

трагедию в Польше следует тщательно расследовать;

хорошо, что члены НАТО могут быстро это сделать.

Заявления Шольца относиттельно Путина: главное

Реджеп Эрдоган заявил, что Олаф Шольц изменил свое отношение к российскому диктатору. Якобы канцлер Германии подчеркивает важность диалога.

В Германии же это заявление опровергли. Там сказали, что Шольц и дальше считает, что Владимир Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.

Впоследствии Шольц заявил, что войну, которую начала Россия, пока невозможно завершить дипломатическим путем. Ведь военные действия Кремля препятствуют дипломатическому сближению.

Заметьте Шольц хотел бы видеть диктатора Путина на саммите G20

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