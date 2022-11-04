Такое заявление Эрдоган сделал после разговора с Шольцем по вопросу экспорта зерна, который состоялся 2 ноября. В тот же день он говорил об этом с Путиным.

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В Германии опровергают заявление Эрдогана

После разговоров с Путиным и Шольцом Эрдоган заявил, что высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Мол, даже канцлер Германии месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к Путину, а теперь изменил ее, отметив важность диалога.

В правительстве Германии опровергли это заявление. Там утверждают, что канцлер до сих пор считает, что кремлевский диктатор должен вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры.

Заметим, что в Кремле заявляли о том, что Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, "в последнее время не изъявляют желания как-то прислушиваться к позиции российской стороны". Также они вроде бы не хотят участвовать в посреднических усилиях, поэтому у Кремля стало меньше контактов с ними.

Любопытно! Политический эксперт Валерий Клочок отметил, что заявления Эрдогана о Шольце нужны ему для того, чтобы поднять свой политический вес. Ведь в следующем году в Турции должны пройти выборы. Кроме того, Эрдоган преувеличивает свою роль в возвращении Путина к зерновому соглашению, поскольку оно может существовать и без кремлевского диктатора.

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