Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, стоит ли Турции готовиться к военному конфликту с Россией.

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Эрдоган и зерновое соглашение

Клочок отметил, что заявления Эрдогана о Шольце нужны ему для того, чтобы поднять свой политический вес. Накануне он попал в интересную историю, когда не стал отвечать, как ему удалось вернуть Путина в зерновое соглашение. Он сказал, что об этом будет говорить с Байденом.

У Эрдогана выборы "на носу". На 13 ноября у него была запланирована встреча с Байденом на самом высоком уровне. Однако буквально 1 ноября он сделал заявление, что еще не решил, полетит ли туда,

– заметил политический эксперт.

Проблемы Турции

Он продолжил, что у Турции есть действительно проблемы с НАТО, на Ближнем Востоке, кроме того, она еще и торгует с Россией, страной-агрессором. К тому же, он преувеличивает свою роль в возвращении Путина в зерновое соглашение. Оно может существовать и без кремлевского диктатора.

"Корабли сами ушли из портов, уже никто ничего никого не спрашивает. Путина никто ничего не спрашивает. Каждый делает в этой ситуации то, что ему нужно", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Роль Эрдогана

По его словам, у Эрдогана сейчас неясная роль на Ближнем Востоке. В свете последних заявлений, где говорится, что Иран готовит нападение на Ирак и Саудовскую Аравию, формируется коалиция Ирак – Саудовская Аравия – Израиль с одной стороны и террористический Иран и Сирия – с другой. На чьей стороне Турция – непонятно, потому что и там и там есть, можно сказать, враги Турции.

Эрдоган как-то просто пытается удержаться при власти. Его заигрывания во многих ситуациях мне напоминают Лукашенко, и он завершит так же. Удержаться на 5 "рынках" не удастся, надо определиться с кем ты,

– подчеркнул Клочок.

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