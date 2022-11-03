По информации издания, Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года. Кроме того, шансы, что это произойдет в следующем году, также невелики.

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Почему Турция не хочет подписывать заявку

Как отмечают, Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования Турции. По словам официальных лиц, причиной является также то, что повестка дня турецкого парламента на оставшийся год уже заполнена.

Несмотря на это, Турция довольна сотрудничеством Финляндии, которая также подала заявку на присоединение к альянсу. Но в Турции заявляют, что будут подписывать обе заявки одновременно.

Что требует Турция

Турция не удовлетворена обещаниями Швеции урегулировать вопрос с курдскими сепаратистами и вряд ли снимет свои возражения по поводу заявки страны на вступление в НАТО, если не будет более решительных шагов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что посетит Турцию, чтобы убедиться, что все 30 союзников как можно скорее ратифицируют присоединение Финляндии и Швеции. Во время своего визита Столтенберг встретится с Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром, а также другими чиновниками.

Что обещают в Швеции

Как отмечают, новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на следующей неделе посетит Турцию. Кристерссон неоднократно заявлял, что его страна будет соблюдать соглашение с Турцией и сотрудничать в борьбе с терроризмом. Лидеры скандинавских стран неоднократно заявляли, что стремятся вместе вступить в альянс.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: кратко

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