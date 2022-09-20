Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. По его словам, Финляндия будет изучать разные варианты пребывания НАТО на ее территории.

Кстати Макрон также подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Кайкконен назвал вопросы по структуре командования и вооруженных сил НАТО центральными в оборонной политике Альянса.

База НАТО может появиться на самой границе с россией

В июле власти Лаппеенранта, находящегося на границе с россией города, предложили после присоединения Финляндии к Альянсу создать здесь базу НАТО. Однако это пока не согласовали официально.

Были предложения, например, по аэропорту. Он доступен, если Оборонные силы захотят,

– предложил локацию мэр города Киммо Ярва.

Кто не поддерживает вступление Финляндии в НАТО

Пока еще 3 страны не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Речь идет о Турции, Венгрии и Словакии.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что он и его страна не поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Аргументировал это тем, что они ввели санкции против Турции. Эрдоган также обвинил страны в поддержке терроризма. Он имел в виду Рабочей партии Курдистана.

К теме Турция не согласится на членство Финляндии и Швеции в НАТО, пусть не обижаются, – Эрдоган

После подобных заявлений Турция, Швеция и Финляндия начали переговоры. Однако Эрдоган сказал, что не доволен диалогом.

Венгрия и Словакия могут медлить с ратификацией к вступлению из-за влияния россии.

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