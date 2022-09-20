Таку заяву зробив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен. За його словами, Фінляндія вивчатиме різні варіанти перебування НАТО на її території.

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Кайкконен назвав питання щодо структури командування та збройних сил НАТО центральними в оборонній політиці Альянсу.

База НАТО може з'явитися на самому кордоні з росією

У липні влада міста Лаппеєнранта, яке розташовується на кордоні з росією, запропонувало після приєднання Фінляндії до Альянсу створити тут базу НАТО. Проте це наразі не погодили офіційно.

Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили захочуть,

– запропонував локацію мер міста Кіммо Ярва.

Хто не підтримує вступ Фінляндії до НАТО

Наразі ще 3 країни не ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Мовиться про Туреччину, Угорщину та Словаччину.

Турецький президент Реджеп Ердоган заявляв, що він та його країна не підтримують вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Аргументував це тим, що вони запровадили санкції проти Туреччини. Ердоган також звинуватив країни у підтримці тероризму. Він мав на увазі Робітничу партію Курдистану.

До речі Туреччина не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО, нехай не ображаються, – Ердоган

Після таких заяв Туреччина, Швеція та Фінляндія почали перемовини. Проте Ердоган сказав, що не задоволений діалогом.

Угорщина та Словаччина можуть зволікати з ратифікацією до вступу через вплив росії.

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