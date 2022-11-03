Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, чи варто Туреччині готуватись до військового конфлікту з Росією.

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Ердоган і зернова угода

Клочок зазначив, що заяви Ердогана про Шольца потрібні йому для того, щоб підняти свою політичну вагу. Напередодні він потрапив у цікаву історію, коли не став відповідати, як йому вдалось повернути Путіна в зернову угоду. Він сказав, що про це говоритиме з Байденом.

У Ердогана вибори "на носі". На 13 листопада в нього була запланована зустріч з Байденом на найвищому рівні. Однак буквально 1 листопада він зробив заяву, що ще не вирішив, чи полетить туди,

– зауважив політичний експерт.

Проблеми Туреччини

Він продовжив, що в Туреччини є насправді проблеми з НАТО, на Близькому Сході, крім того, вона ще й торгує з Росією, країною-агресором. До того ж він перебільшує свою роль у поверненні Путіна до зернової угоди. Вона може існувати й без кремлівського диктатора.

"Кораблі самі пішли з портів, уже ніхто нічого нікого не запитує. Путіна ніхто нічого не запитує. Кожен робить у цій ситуації те, що йому потрібно", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Роль Ердогана

За його словами, в Ердогана нині незрозуміла роль на Близькому Сході. З останніми заявами, де мовиться про те, що Іран готує напад на Ірак і Саудівську Аравію, формується коаліція Ірак – Саудівська Аравія – Ізраїль з одного боку й терористичний Іран і Сирія з іншого. На чиєму боці Туреччина – незрозуміла, бо і там, і там є, можна сказати, вороги Туреччини.

Ердоган у якийсь спосіб просто намагається втриматись при владі. Його загравання в багатьох ситуаціях мені нагадують Лукашенка, й він завершить так само. Втриматись на 5 "ринках" не вдасться, треба визначитись з ким ти,

– підкреслив Клочок.

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