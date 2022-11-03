Про це повідомив турецький президент Реджеп Ердоган. Також він розповів, скільки запасів газу на родовищі у Чорному морі.

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Туреччина завершить будівництво трубопроводу для газу з Чорного моря

Як заявив Ердоган, турецька держкомпанія BOTAS завершить будівництво наземного трубопроводу для підключення газу до національної системи цього місяця (у листопаді – 24 канал).

За словами турецького лідера, розвідані за запасами родовища Сакар'я (північний захід Туреччини) становлять 540 мільярдів кубічних метрів і, ймовірно, ця цифра зросте.

У нас є можливість постачати природний газ третім країнам. Пропозиції щодо цього надходять зараз від різних партнерів. Наприклад, від Лівії,

– зазначив Ердоган.

До речі, перший газ із родовища Сакар'я має надійти до Туреччини у 2023 році. Вартість виявленого у Чорному морі газу становить близько 400 мільярдів доларів.

Ердоган збирається платити за газ рублями

Раніше Реджеп Ердоган поїхав у Сочі та провів розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Турецький лідер заявив, що його країна погодилася частину коштів за газ платити рублями.

"Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися з Путіним про рубль. Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії", – казав Ердоган.

Зауважимо, що Туреччина є залежною від російських енергоносіїв та переживає не найкращі економічні часи.

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