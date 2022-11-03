Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Также он рассказал, сколько запасов газа на месторождении в Черном море.
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Турция завершит строительство трубопровода для газа из Черного моря
Как заявил Эрдоган, турецкая госкомпания BOTAS завершит строительство наземного трубопровода для подключения газа к национальной системе в этом месяце (в ноябре – 24 канал).
По словам турецкого лидера, разведанные по запасам месторождения Сакарья (северо-запад Турции) составляют 540 миллиардов кубических метров и, вероятно, эта цифра вырастет.
У нас есть возможность поставлять природный газ третьим странам. Предложения на этот счет поступают сейчас от разных партнеров. К примеру, от Ливии,
– отметил Эрдоган.
Кстати, первый газ из месторождения Сакарья должен поступить в Турцию в 2023 году. Стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет около 400 миллиардов долларов.
Эрдоган собирается платить за газ рублями
Ранее Реджеп Эрдоган уехал в Сочи и провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий лидер заявил, что его страна согласилась часть средств за газ платить рублями.
"Одна хорошая вещь в этом визите в Сочи состоит в том, что мы договорились с Путиным о рубле. Поскольку мы будем вести эту торговлю в рублях, это, конечно, принесет деньги Турции и России", – сказал Эрдоган.
Заметим, что Турция зависима от российских энергоносителей и переживает не лучшие экономические времена.
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