Берлін неодноразово звертався до Москви з вимогами вивести війська з території України та закінчити цю війну. Путін поки ніяк не реагував на ці "прохання" та, вочевидь, не буде цього робити в майбутньому.

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Пропозиція від Мельника канцлеру Німеччини

Експосол України у Німеччині Андрій Мельник наголосив, що з державою-агресоркою потрібно говорити лише за допомогою сили. Також він "передав привіт" Шольцу та запропонував йому поставити Путіну ультиматум.

Привіт, пане Шольц, з Києва. Радий, що ви закликали Путіна: "Закінчити цю війну", – але це лише слова. Росія розуміє тільки силу. Поставте Путіну ультиматум. З болісними наслідками. Зупинити енергетичний геноцид українців. Зробіть це, будь ласка,

– написав Мельник.

Про який саме "ультиматум" йдеться та що повинен пред'явити канцлер ФРН російському диктатору, – колишній посол не уточнив. Проте, очевидно, це має бути справді щось значуще, що змусить Росію перестати вбивати громадян України.

Зверніть увагу! Нещодавно к олишній посол України в Німеччині Мельник отримав високу посаду в Міністерстві закордонних справ. Тепер він є заступником глави МЗС Дмитра Кулеби. Важливо, що Зеленський підписав указ про звільнення Мельника ще на початку липня.

Як Німеччина допомагає Україні

Слід зазначити, що Берлін з кожним днем все більше усвідомлює приреченість політики "умиротворення агресора" та перестає несвідомо підігравати Кремлю. Зокрема, Шольц уже більш рішуче говорить про надання нашій державі систем протиповітряної оборони.

Скоро з ФРН до Збройних Сил надійдуть боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети. Вони допоможуть українській армії збивати російські ракети й дрони та убезпечать критичну інфраструктуру нашої держави від можливих прильотів.

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