Підтримка Америки продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив голова Міноборони США Ллойд Остін на пресконференції.

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У США назвали суму допомоги, переданої Україні

Ми надали понад 20 мільярдів доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно,
– зазначив Остін.

Очільник Міноборони наголосив, що підтримка України – це міжнародне завдання. Так, нашій державі активно допомагають НАТО та інші держави, зокрема через контактну групу західних країн.

Остін підкреслив, що українські військові показують успіхи на полі бою. Тому на сьогодні завдання партнерів – допомагати Україні, а завдання нашої держави – відвойовувати окуповані території.

США обіцяють збільшити фінансування для України

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "допомоги буде більше". За його словами, зараз ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Зауважимо, це фінансування потрібно для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

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