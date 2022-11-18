Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він запевнив, що адміністрація Джо Байдена наразі працює над збільшенням фінансування допомоги для України, інформує 24 канал.

Військова допомога для України збільшиться

На брифінгу Кірбі заявив, що "допомоги буде більше". Крім того, він наголосив, що зараз ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Це фінансування потрібно для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

Зверніть увагу! У Палаті представників Конгресу є ультраправі члени Республіканської партії. Вони внесли на розгляд законопроєкт про аудит військової, фінансової та цивільної допомоги Україні за весь період президентства Байдена. Це передбачає отримання Конгресом усіх документів про матеріальну підтримку України впродовж 2 тижнів з моменту його прийняття.

Яку допомогу від партнерів отримала Україна

17 листопада уряд Швеції схвалив рекордну допомогу для нашої держави. Вартість техніки та спорядження становить 300 мільйонів доларів.

Відомо, що ЗСУ отримають від Швеції системи ППО та боєприпаси до них, броньовану техніку, прицільні пристрої, намети для військових, маскувальні сітки тощо.

Системи ППО Hawk візьмуть на бойове чергування вже найближчим часом. Цю систему протиповітряної оборони Збройним Силам України передала Іспанія. Загалом іспанський уряд вирішив надати нам 4 такі системи.

Словаччина передала нашій державі самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer. Великим плюсом цієї САУ є те, що вона здатна комбінувати боєприпаси. Також Zuzana 2 обладнали тепловізійним прицілом та різноманітними приладами нічного бачення, що означає, що працювати з неї можна в будь-який час доби.

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