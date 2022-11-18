Очолює трампістів представниця MAGA Марджорі Тейлор Грін, яка обіцяла, що якщо її партія переможе на виборах, Україна не отримає ні копійки допомоги. Вона також заявила, що поранених українських військових "використовують як пішаків, щоб тиснути на Конгрес".

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Трампісти вимагають усіх звітів про поставки зброї Україні

Ультраправі республіканці Палати представників Конгресу США пропонують запровадити посаду генерального інспектора з питань України. Крім того, вони внесли на розгляд законопроєкт про аудит військової, фінансової та цивільної допомоги Україні за весь період президентства Байдена.

Це передбачає отримання Конгресом усіх документів про матеріальну підтримку України впродовж 2 тижнів з моменту його прийняття. Текст свого проєкту трампісти наразі не оприлюднили.

Ймовірно, що Республіканська партія таки складатиме більшість у Палаті представників Конгресу США. Однак для того, щоб проєкт аудиту ухвалили, потрібно, щоб відповідне рішення прийняв також Сенат.

Натомість більшість місць у Сенаті, скоріш за все, займе Демократична партія. На додачу, якщо законопроєкт все-таки ухвалять, президент США Джо Байден може накласти своє вето на нього.

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Хто ці республіканці, які радикально налаштовані проти допомоги Україні

Як зазначалося раніше, на чолі з трампістами опинилася скандальна Марджорі Тейлор Грін . Вона відома своїми нещодавніми заявами про те, що працюватиме над тим, аби Україна припинила отримувати допомогу від США.

. Вона відома своїми нещодавніми заявами про те, що працюватиме над тим, аби Україна припинила отримувати допомогу від США. Перед висуненням законопроєкту вона опублікувала твіт, де на відео був український захисник. Марджорі Тейлор Грін прокоментувала, що у неї розбивається серце, дивитися на поранених військових, яких "використовують як пішаків, аби тиснути на Конгрес, щоб він віддав тяжко зароблені американцями долари з податків Зеленському".

Крім того, співавторами законопроєкту є Пол Госар та Метт Гейц , який заявив на пресконференції, що "дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця".

, який заявив на пресконференції, що "дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця". Пол Госар натомість відомий загалу своїми висловлюваннями про українців як про "гарматне м'ясо" та дивною пропозицією провести переговори Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у нього вдома.

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