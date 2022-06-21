Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель посетил с Украиной. Он посетил места зверств российских кафиров в Киевской области и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Люксембург делает все, чтобы поддержать Украину

Владимир Зеленский после встречи с Бетелем сообщил, что Люксембург очень активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Наши страны находятся на постоянной связи, и Люксембург пытается помочь всем, чем только может.

Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать о помощи мощи нашей армии, то 15% всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам,

– заявил Зеленский.

Также президент добавил, что если бы каждый из партнеров пошел на такой шаг, то победа Украины в войне с российскими оккупантами уже имела бы шанс наступить.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк. Благодаря большому количеству боевой техники и живой силы врагу удалось прорваться в Тошковку . Оборона города продолжается, также россияне не прекращают мощные обстрелы Лисичанска. В подвалах "Азота" еще есть мирные люди, они не поддаются уговорам и не хотят эвакуироваться. Окружить наши войска и прорваться к трассе Лисичанск – Бахмут врагу не удается.

В Ростовской области пал российский штурмовик Су-25. Как утверждают россияне, это произошло из-за ошибки пилота, которому не удалось выжить.

Российские оккупанты произвели обстрел Чугуева . К сожалению, снаряды врага унесли 6 жизней мирных украинцев.

Враг продолжает блокировать Черное море. Сейчас флотилия россиян насчитывает 5 судов: подлодку и 4 больших десантных корабля. Кроме того, россияне хотят бросить в Черное море еще одну субмарину .

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