Также известно, что 3 гражданских получили ранения. Об этом заявила глава Чугуева Галина Минаева.

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Отметим, об обстрелах Чугуева местные жители сообщили в 19:20. По словам советницы главы Харьковского областного совета и волонтера Наталья Поповой, в городе вспыхнул пожар.

Россияне обстреляли Харьков

В обед 21 июня жители Харькова услышали звуки взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне открыли артиллерийский огонь. В результате обстрелов в Индустриальном районе города пострадали 7 человек. Кроме того, в промышленной зоне на востоке Харькова вспыхнул пожар.

Из-за обстрелов в некоторых районах города возникли перебои со светом, водой и связью.

Впоследствии начальник следственного управления Харьковской полиции Сергей Болвинов сообщил, что количество потерпевших выросло. Так, по его словам, в Индустриальном районе россияне убили 5 жителей, а еще 11 ранили.

Огонь оккупационное войско вело из реактивной системы залпового огня "Ураган". Заметим, что ни одного военного объекта в этом районе не было. Россияне били по жилым и коммерческим зданиям.

Обратите внимание! Синегубов призвал харьковчан быть максимально осторожными. Он советует людям не выходить на улицу без крайней нужды.

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Кафиры убили 8-летнюю девочку

Попова сообщила, что на севере Харьковской области в результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, который получил осколочные ранения. Впоследствии глава ОВА отметил, что трагедия произошла в селе Безруки Дергачевской общины . Во время обстрела девочка была во дворе. Известно, что ее мать получила ранения.

По этому факту прокуроры уже начали досудебное расследование по уголовному производству из-за нарушений законов и обычаев войны.

Справка. С 24 февраля 2022 года в Харьковской области российские кафиры убили 43 ребенка. Еще 130 несовершеннолетних получили ранения из-за действий оккупационного войска.

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