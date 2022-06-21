Також відомо, що 3 цивільних зазнали поранень. Про це заявила голова Чугуєва Галина Мінаєва.
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Зауважимо, про обстріли Чугуєва місцеві мешканці повідомили о 19:20. За словами радниці голови Харківської обласної ради та волонтерки Наталія Попової, у місті спалахнула пожежа.
Росіяни обстріляли Харків
В обід 21 червня мешканці Харкова почули звуки вибухів. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни відкрили артилерійський вогонь. Унаслідок обстрілів в Індустріальному районі міста постраждали 7 людей. Крім того, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.
Через обстріли у деяких районах міста виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком.
Згодом начальник слідчого управління Харківської поліції Сергій Болвінов повідомив, що кількість потерпілих зросла. Так, за його словами, в Індустріальному районі росіяни вбили 5 жителів, а ще 11 – поранили.
Вогонь окупаційне військо вело з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Зауважимо, що жодного військового об'єкту в цьому районі не було. Росіяни гатили по житлових та комерційних будівлях.
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Окупанти вбили 8-річну дівчинку
Попова повідомила, що на півночі Харківської області внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, яка зазнала осколкових поранень. Згодом голова ОВА зазначив, що трагедія трапилася у селі Безруки Дергачівської громади. Під час обстрілу дівчинка була на подвір'ї. Відомо, що її мати зазнала поранень.
За цим фактом прокурори вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні через порушення законів та звичаїв війни.
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