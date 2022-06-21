Так, кафиры убили 8-летнюю девочку, а ее мать получила ранение. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Сколько детей россияне убили на Харьковщине

Во время обстрела ребенок оказался во дворе. Прокуроры уже начали досудебное расследование по уголовному производству из-за нарушений законов и обычаев войны.

С начала полномасштабной войны от рук оккупантов в Харьковской области погибли уже 43 ребенка. Еще 130 детей были ранены. Синегубов констатировал, что, к сожалению, эти цифры только растут.

Обратите внимание! Более 910 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной агрессии России. По состоянию на утро 21 июня официальное число детей-жертв – 323. Число раненых выросло до 587. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. При этом цифры не окончательны, поскольку количество жертв невозможно посчитать на оккупированных территориях.

Обстрелы Харьковщины

Днем 21 июня захватчики массированно обстреливали жилые районы Харькова. Гали из реактивных систем залпового огня, которые могут бить в нескольких десятках километров от города. Синегубов отметил, что погибли 4 мирных жителя. По предварительным данным, ранены 11 человек.

Кроме того, трое гражданских погибли в результате обстрела села Уды Золочевской общины.

Вечером 21 июня об обстреле сообщили жители Чугуева. Мэр Галина Минаева отметила, что погибли по меньшей мере шесть гражданских, еще трое ранены.

Синегубов подчеркнул, что Россия совершает на Харьковщине военное преступление. Оккупанты сознательно избивают по жилым районам, где нет никаких военных объектов. Однако глава ова отметил, что россияне уже проиграли битву за Харьков, у них нет никаких шансов захватить город. Украинские военные хорошо подготовлены, мотивированы и готовы к любым планам агрессора.

Синегубов добавил, что с временно оккупированных территорий Харьковщины удалось эвакуировать еще 993 человека, среди которых 254 ребенка. Привлекли более 30 автобусов в Чугуев и Харьков.

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