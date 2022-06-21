Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель здійснив візит до України. Він відвідав місця звірств російських окупантів на Київщині та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Люксембург робить все, щоб підтримати Україну

Володимир Зеленський після зустрічі з Бетелем повідомив про те, що Люксембург дуже активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Наші країни перебувають на постійному зв'язку, і Люксембург намагається допомогти усім, чим тільки може.

Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям,

– заявив Зеленський.

Також президент додав, що якби кожен з партнерів пішов на такий крок, то перемога України у війні з російськими окупантами вже б мала шанс настати.

Війна Росії проти України: останні новини

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Дивіться відео до теми – зустріч Зеленського та Ксав'є Бетеля у Києві