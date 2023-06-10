Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано". Об этом пишет 24 Канал.
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По мнению Гаврилова, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, все же "больших проблем" с принятием решения по Украине не будет.
Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате,
– отметил заместитель министра.
Также добавил, что уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны в течение года – двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО.
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У Зеленского жестко ответили рупору Кремля
- Недавно спикер бункерного диктатора Песков заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.
- В ОП сразу же отреагировали. Советник Ермака Михаил Подоляк подчеркнул, что суверенитет Украины – безусловный. Только наше государство определяет, куда, как и зачем оно вступает.
- "НАТО – это обязательное и ближайшее будущее", – подчеркнул Подоляк.
- Также он посоветовал России сосредоточиться на собственном послевоенном статусе.