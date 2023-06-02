Соответствующее заявление сделал спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его распространили пропагандистские российские СМИ, сообщает 24 Канал.
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Россия угрожает из-за вступления Украины в НАТО
Песков заявил, что интересы России будто бы не будут в безопасности, если Украина станет членом НАТО.
РФ будет обеспечивать свою безопасность, это исключает членство Украины в НАТО,
– добавил кремлевский приспешник.
Кроме того, он назвал призывы Киева принять Украину в НАТО "свидетельством неготовности и нежелания садиться за стол переговоров".
Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что не будет говорить с российскими убийцами, пока все они не покинут территорию нашего государства. Ведь Кремль упустил свой шанс на переговоры еще в прошлом году, устроив ужасы в Буче, Бородянке, Мариуполе, а также ряд других военных преступлений.
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Реакция ОП на заявление Пескова
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на напрасные угрозы путинского пособника.
Суверенитет Украины – безусловный. И только Украина определяет, куда, как и зачем она вступает. НАТО – это обязательное и ближайшее будущее.
– подчеркнул Подоляк.
По его словам, России нужно сосредоточиться на своем собственном послевоенном статусе, который потребует:
- значительного разоружения,
- отказа от фиктивных блоков и союзных государств,
- изменения внешней политики и так далее.
"Итак, уже сейчас подбирайте на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с развитым навыком "логика", способных осознать реальный мир", – подытожил советник главы ОП.
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Вступление Украины в НАТО: коротко
- Подоляк недавно также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине необходимо победить в войне для вступления в Альянс. Советник руководителя ОП определил причины, почему наше государство таки станет членом НАТО. В частности, его победа подтолкнет Запад к прогрессивному развитию.
- В то же время, некоторые страны Альянса выступают против предоставления членства Украине. Все из-за опасений, что их военным тогда придется ехать на войну, которую развязала Россия. Поэтому в будущем победа над Кремлем все же даст нашему государству преимущества для вступления.
- Следует заметить, что накануне западные СМИ объяснили, может ли Украина войти в НАТО с оккупированными территориями. Ведь исторически такие примеры уже были, в частности с Западной Германией. Несмотря на это, такой сценарий сейчас очень маловероятен.