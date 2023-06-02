Відповідну заяву зробив речник кремлівського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков. Її поширили пропагандистські російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Росія погрожує через вступ України до НАТО

Пєсков заявив, що інтереси Росії буцімто не будуть у безпеці, якщо Україна стане членом НАТО.

РФ забезпечуватиме свою безпеку, це виключає членство України в НАТО,

– додав кремлівський посіпака.

Окрім цього, він назвав заклики Києва прийняти Україну до НАТО "свідченням неготовності та небажання сідати за стіл переговорів".

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що не говоритиме з російськими вбивцями, поки усі вони не покинуть територію нашої держави. Адже Кремль втратив свій шанс на перемовини ще минулого року, влаштувавши жахи в Бучі, Бородянці, Маріуполі, а також низку інших воєнних злочинів.

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Реакція ОП на заяву Пєскова

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на марні погрози путінського поплічника.

Суверенітет України – безумовний. І лише Україна визначає, куди, як і навіщо вона вступає. НАТО – це обов'язкове й найближче майбутнє,

– наголосив Подоляк.

За його словами, Росії потрібно зосередитися на своєму власному повоєнному статусі, який вимагатиме:

значного роззброєння,

відмови від фіктивних блоків і союзних держав,

зміни зовнішньої політики тощо.

"Тож уже тепер підбирайте на посади "спікерів/прессекретарів" людей із розвиненою навичкою "логіка", здатних усвідомити реальний світ", – підсумував радник голови ОП.

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Вступ України в НАТО: коротко