В ефірі національного телемарафону радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що наразі перемовини з Путіним не мають сенсу. Поки Росія не виведе війська та продовжуватиме війну, дипломатія неможлива. Про це пише 24 Канал.

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Наразі про перемовини з ворогом не мовиться

Михайло Подоляк сказав, що Путін наразі нереалістично та неадекватно оцінює себе, Росію та свої можливості.

Тобто, немає сенсу витрачати час на те, що не буде імплементовано у реальність,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що Володимир Зеленський навпаки є дуже стабільним у цьому питанні, просуваючи формула миру, у якій першим пунктом сказано: росіяни мають вивести всі свої війська з наших територій. Проте як саме це станеться, тобто примусово чи добровільно, немає різниці.

Позиція Володимира Зеленського

Володимир Зеленський в інтерв'ю Chosun online заявив, що Україна не думатиме навіть про переговори з Росією доти, доки з усієї території країни не будуть виведені окупаційні війська.

Спочатку вони повинні вивести війська з України, а потім ми вже повинні думати над тим, як з ними говорити, в якому форматі, з ким, хто повинен бути свідком, з ким в цілому можна говорити з тієї сторони, коли довіри ніякої немає. Тому перш за все вони повинні вийти з усіх наших територій, перш ніж говорити про дипломатію,

– сказав Зеленський.

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