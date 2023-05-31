В ефірі національного телемарафону радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що наразі перемовини з Путіним не мають сенсу. Поки Росія не виведе війська та продовжуватиме війну, дипломатія неможлива. Про це пише 24 Канал.
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Наразі про перемовини з ворогом не мовиться
Михайло Подоляк сказав, що Путін наразі нереалістично та неадекватно оцінює себе, Росію та свої можливості.
Тобто, немає сенсу витрачати час на те, що не буде імплементовано у реальність,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що Володимир Зеленський навпаки є дуже стабільним у цьому питанні, просуваючи формула миру, у якій першим пунктом сказано: росіяни мають вивести всі свої війська з наших територій. Проте як саме це станеться, тобто примусово чи добровільно, немає різниці.
Позиція Володимира Зеленського
Володимир Зеленський в інтерв'ю Chosun online заявив, що Україна не думатиме навіть про переговори з Росією доти, доки з усієї території країни не будуть виведені окупаційні війська.
Спочатку вони повинні вивести війська з України, а потім ми вже повинні думати над тим, як з ними говорити, в якому форматі, з ким, хто повинен бути свідком, з ким в цілому можна говорити з тієї сторони, коли довіри ніякої немає. Тому перш за все вони повинні вийти з усіх наших територій, перш ніж говорити про дипломатію,
– сказав Зеленський.
Росія втратила свій шанс на переговори у 2022 році
- На початку повномасштабного вторгнення Україна ще намагалась провести переговори з Росією, проте спроби були марними. Під час перемовин делегаційних груп у Білорусі агресори ставили лиш ультиматуми, в процесі цинічно продовжували обстрілювати українські міста.
- У квітні 2022 року Володимир Зеленський казав, що Росія все ще може розраховувати на переговори, але ці шанси знизились після Бучі, Бородянки, Маріуполя та інших воєнних злочинів окупантів.
- Лідери багатьох країн продовжували закликати до "мирного діалогу". Проте президент України наголосив, що якщо Росія оголосить анексію окупованих українських територій, то Україна вийде з переговорного процесу з агресором.
- Після псевдореферендуму з подальшим оголошенням анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Росією, поки її очолює Путін.
- Наразі всі партнери України підтримують формулу миру, запропоновану Володимиром Зеленським. Спершу країна-агресор повинна вивести свої війська з усіх окупованих територій. Наразі перемовини з окупантами неможливі.